Не слабкість, а політична мудрість. Меркель закликала серйозно ставитися до слів Путіна
Політичною мудрістю, на думку колишнього канцлера Німеччини Ангели Меркель, буде серйозне відношення до заяв президента Російської Федерації Володимира Путіна. Не варто усі його погрози вважати блефом.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на німецьке видання Süddeutsche Zeitung.
"Ставитися до слів серйозно, не відмахуватися від них від самого початку, мовляв, це всього лише блеф, але ставитися до них серйозно, це в жодному разі не ознака слабкості або умиротворення, а ознака політичної мудрості", - пояснила колишній канцлер Німеччини Ангела Меркель.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Путін під час нещодавнього виступу вкотре вдався до ядерного шантажу, заявивши, що нібито у Росії ядерна зброє є ліпшою ніж у НАТО.
Тим часом за словами голови дипломатії ЄС Жозепа Борелля, не варто недооцінювати ядерні погрози Путіна на тлі того, що російська армія загнана в кут.
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