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Шольц заявив про свій оптимізм щодо відмови Китаю від постачання озброєнь РФ

Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Китай отримав прохання відмовитися від постачання зброї Росії, і воно, скоріше, буде виконано.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesspiegel.

На Заході неодноразово заявляли про підозри, що Пекін має намір направити Москві летальну зброю.

"Ми попросили їх не постачати зброю до Росії, і я відносно оптимістичний, що в цьому випадку наше прохання буде виконане", - сказав він.

Нагадаємо, Китай все ще розглядає можливість передачі зброї РФ.

При цьому США пообіцяли відповідні наслідки санкцій, якщо Китай зважиться на такий крок.

Крім того, The Economist повідомляв, що Китай розлючений на Росію через витік переговорів про постачання зброї.

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Олаф Шольц