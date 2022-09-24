Шольц заявив, що Росія не виграє у війні проти України

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Російська Федерація не виграє війну проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bundeskanzler .

За його словами, всі бачать жахливі картини війни, яку РФ розпочала проти України, чують новини про руйнування, про багато смертей.

"Але ми також знаємо, що Росія не виграє цю війну", - заявив канцлер.

Шольц додав, що і Німеччина та Європа в цілому, мають виграти при цьому свої "битви" в розв’язаній президентом РФ Володимиром Путіним війні.

"Окрім безпосереднього фронту, є багато інших полів битв, зокрема голод, який є великою небезпекою для багатьох країн Африки, для людей Південної Америки, Азії. І тому було зроблено все, щоб зерно можна було вивозити з України, щоб не було голоду", - додав Шольц.