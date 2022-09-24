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Шольц заявил, что Россия не выиграет в войне против Украины

Новина українською →
Суббота 24 сентября 2022 15:25
Шольц заявил, что Россия не выиграет в войне против Украины Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Российская Федерация не выигрывает войну против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу немецкой канцелярии.

По его словам, все видят ужасные картины войны, которую РФ начала против Украины, слышат новости о разрушениях, о многих смертях.

"Но мы также знаем, что Россия не выиграет эту войну", - заявил канцлер.

Шольц добавил, что и Германия и Европа в целом должны выиграть при этом свои "битвы" в развязанной президентом РФ Владимиром Путиным войне.

"Помимо непосредственного фронта, есть много других полей сражений, в частности голод, который представляет большую опасность для многих стран Африки, для людей Южной Америки, Азии. И поэтому было сделано все, чтобы зерно можно было вывозить из Украины, чтобы не было голода", - добавил Шольц.

Напомним, Шольц заявил, что "референдумы", которые россияне хотят организовать на неподконтрольных Украине территориях, не могут быть признаны.

Также Шольц назвал актом отчаяния частичную мобилизацию в России.

Ранее Шольц назвал Россию самой большой угрозой НАТО и сделал заявление об армии Германии.

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