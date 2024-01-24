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Шольц заявив, що передбачена ЄС допомога Україні цього року недостатня, закликав збільшити

Фото: Олаф Шольц, канцлер Німеччини (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав виділену країнами Європейського союзу фінансову допомогу для України цього року недостатньою. Берлін закликає держави-союзники збільшити оборонну підтримку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Die Zeit.

За словами канцлера ФРН, суми, які європейські держави наразі передбачили на поточний рік та заклали у бюджет для допомоги української сторони є "недостатньо великими".

"У зв'язку з цим я якраз проводжу багато телефонних переговорів з моїми колегами та прошу їх робити більше", - заявив Шольц.

Також німецький канцлер висловив думку, що було б "самовпевнено вважати, що ми можемо робити це в довгостроковій перспективі поодинці".

Позиція Німеччини щодо допомоги Україні

Нагадаємо, останніми тижнями Берлін неодноразово закликав інші європейські країни посилити підтримку України.

Так, 9 січня канцлер ФРН Олаф Шольц заявив  про те, що запланованих постачань зброї в Україну більшості країн-членів ЄС "недостатньо". Після його заяви Брюссель проводить перевірку, скільки озброєнь країни-члени ЄС надали Україні після повномасштабного вторгнення Росії.

Додамо, вчора, 23 січня, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус оголосив про виділення ФРН для України шести багатоцільових вертольотів Sea King.

Європейський фонд миру

Раніше повідомлялося, що деякі країни ЄС, окрім Німеччини, особливо на сході блоку, також наполягають на розширенні Європейського фонду миру (EPF), спільного фонду, який частково фінансує постачання зброї в Україну, щоб збільшити постачання та поділити тягар витрат.

Раніше Брюссель запропонував щорічно виділяти по 5 млрд євро протягом наступних чотирьох років для підтримки України за допомогою Європейського фонду миру. Із цих коштів Брюссель хоче допомогти країнам-членам ЄС покрити свої витрати на закупівлю та передачу Україні такого озброєння, як боєприпаси, ракети та танки.

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