Шольц заявил, что выделенная ЕС помощь Украине в этом году недостаточна, призвал увеличить

По словам канцлера ФРГ, суммы, которые европейские государства сейчас предусмотрели на текущий год и заложили в бюджет для помощи украинской стороны, "недостаточно большие".

"В этой связи я как раз провожу много телефонных переговоров с моими коллегами и прошу их делать больше", - заявил Шольц.

Также немецкий канцлер выразил мнение, что было бы "самоуверенно полагать, что мы можем делать это в долгосрочной перспективе в одиночку".

Позиция Германии по помощи Украине

Напомним, в последние недели Берлин неоднократно призвал другие европейские страны усилить поддержку Украины.

Так, 9 января канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о том, что планируемых поставок оружия в Украину большинству стран-членов ЕС "недостаточно". После его заявления Брюссель проводит проверку, сколько вооружений страны-члены ЕС предоставили Украине после полномасштабного вторжения России.

Вчера, 23 января, министр обороны Германии Борис Писториус объявил о выделении ФРГ для Украины шести многоцелевых вертолетов Sea King.

Европейский фонд мира

Ранее сообщалось, что некоторые страны ЕС, кроме Германии, особенно на востоке блока, также настаивают на расширении Европейского фонда мира (EPF), совместного фонда, частично финансирующего поставки оружия в Украину, чтобы увеличить поставки и разделить бремя расходов.

Ранее Брюссель предложил ежегодно выделять по 5 млрд. евро в течение следующих четырех лет для поддержки Украины с помощью Европейского фонда мира. Из этих средств Брюссель хочет помочь странам-членам ЕС покрыть свои расходы по закупке и передаче Украине такого вооружения, как боеприпасы, ракеты и танки.