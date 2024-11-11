Шольц заявив, що готовий оголосити вотум довіри своєму уряду до Різдва

Ця дата настає раніше, ніж 15 січня, коли Шольц пропонував провести вотум довіри до свого уряду.

Консервативна опозиція на чолі з Фрідріхом Мерцем не погодилася з канцлером та наполягає на проведенні виборів у січні. Опозиція вважає, що Шольц має оголосити вотум довіри у грудні, щоб усе прояснити до Різдва та Нового року.