Шольц заявив, що готовий оголосити вотум довіри своєму уряду до Різдва

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив у неділю, що готовий оголосити вотум довіри у парламенті до Різдва, що відкриє шлях до дострокових виборів після розпаду його правлячої коаліції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Ця дата настає раніше, ніж 15 січня, коли Шольц пропонував провести вотум довіри до свого уряду.
Консервативна опозиція на чолі з Фрідріхом Мерцем не погодилася з канцлером та наполягає на проведенні виборів у січні. Опозиція вважає, що Шольц має оголосити вотум довіри у грудні, щоб усе прояснити до Різдва та Нового року.
Нагадаємо, після розпаду коаліції Шольц заявив, що готовий винести на розгляд Бундестагу питання вотуму довіри до німецького уряду.
Опозиція у Німеччині не виключає коаліцію з партією Шольца, але без нього.
Докладніше про те, чому в Німеччині пройдуть дострокові вибори і на що чекати Україні - у матеріалі РБК-Україна.
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