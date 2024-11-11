Шольц заявил, что готов объявить вотум доверия своему правительству до Рождества

Напомним, после распада коалиции Шольц заявил, что готов вынести на рассмотрение Бундестага вопрос вотума доверия к немецкому правительству.

Оппозиция в Германии не исключает коалицию с партией Шольца, но без него.

Подробнее о том, почему в Германии пройдут досрочные выборы и чего ждать Украине - в материале РБК-Украина.

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