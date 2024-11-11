Шольц заявил, что готов объявить вотум доверия своему правительству до Рождества
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в воскресенье, что готов объявить вотум доверия в парламенте до Рождества, что откроет путь к досрочным выборам после распада его правящей коалиции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Эта дата наступает раньше, чем 15 января, когда Шольц предлагал провести вотум доверия своему правительству.
Консервативная оппозиция во главе с Фридрихом Мерцем не согласилась с канцлером и настаивает на проведении выборов в январе. Оппозиция считает, что Шольц должен объявить вотум доверия в декабре, чтобы все прояснить до Рождества и Нового года.
Напомним, после распада коалиции Шольц заявил, что готов вынести на рассмотрение Бундестага вопрос вотума доверия к немецкому правительству.
Оппозиция в Германии не исключает коалицию с партией Шольца, но без него.
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