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Шольц заявил, что готов объявить вотум доверия своему правительству до Рождества

Понедельник 11 ноября 2024 00:59
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Шольц заявил, что готов объявить вотум доверия своему правительству до Рождества Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в воскресенье, что готов объявить вотум доверия в парламенте до Рождества, что откроет путь к досрочным выборам после распада его правящей коалиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Эта дата наступает раньше, чем 15 января, когда Шольц предлагал провести вотум доверия своему правительству.

Консервативная оппозиция во главе с Фридрихом Мерцем не согласилась с канцлером и настаивает на проведении выборов в январе. Оппозиция считает, что Шольц должен объявить вотум доверия в декабре, чтобы все прояснить до Рождества и Нового года.

Напомним, после распада коалиции Шольц заявил, что готов вынести на рассмотрение Бундестага вопрос вотума доверия к немецкому правительству.

Оппозиция в Германии не исключает коалицию с партией Шольца, но без него.

Подробнее о том, почему в Германии пройдут досрочные выборы и чего ждать Украине - в материале РБК-Украина.

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Олаф Шольц
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