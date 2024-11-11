Шольц заявил, что готов объявить вотум доверия своему правительству до Рождества

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в воскресенье, что готов объявить вотум доверия в парламенте до Рождества, что откроет путь к досрочным выборам после распада его правящей коалиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Консервативная оппозиция во главе с Фридрихом Мерцем не согласилась с канцлером и настаивает на проведении выборов в январе. Оппозиция считает, что Шольц должен объявить вотум доверия в декабре, чтобы все прояснить до Рождества и Нового года.

Эта дата наступает раньше, чем 15 января, когда Шольц предлагал провести вотум доверия своему правительству.

Напомним, после распада коалиции Шольц заявил, что готов вынести на рассмотрение Бундестага вопрос вотума доверия к немецкому правительству.

Оппозиция в Германии не исключает коалицию с партией Шольца, но без него.

Подробнее о том, почему в Германии пройдут досрочные выборы и чего ждать Украине - в материале РБК-Украина.

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