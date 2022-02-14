Шольц заявил, что Украина предоставит законопроект по особому статусу Донбасса

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Украина предоставит законопроект об особом статусе Донбасса. По его словам, в этом его заверил президент Владимир Зеленский.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместный брифинг Шольца и Зеленского.
"Зеленский меня заверил, что Украина предоставит мне проект закона относительно особого статуса (Донбасса - ред.) и местных выборов для дискуссий", - сказал Шольц.
Напомним, ранее США обвинили России в искажении минских соглашений, заявив, что в них нет слова "автономия" для Донбасса.
Отметим, госсекретарь США Энтони Блинкен назвал условие готовности Украины предоставить особый статус для Донбасса.