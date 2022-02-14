RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Шольц заявив, що Україна надасть законопроєкт щодо особливого статусу Донбасу

Автор: Дмитрий Кузнецов

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Україна надасть законопроєкт про особливий статус Донбасу. За його словами, в цьому його запевнив президент Володимир Зеленський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільний брифінг Шольца і Зеленського.

"Зеленський мене запевнив, що Україна надасть мені проєкт закону щодо особливого статусу (Донбасу - ред.) і місцевих виборів для дискусій", - сказав Шольц.

Нагадаємо, раніше США звинуватили Росію у спотворенні мінських угод, заявивши, що в них немає слова "автономія" для Донбасу.

Зазначимо, що держсекретар США Ентоні Блінкен назвав умову готовності України надати особливий статус для Донбасу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийДонбасОлаф Шольц