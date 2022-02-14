Шольц заявив, що Україна надасть законопроєкт щодо особливого статусу Донбасу

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Україна надасть законопроєкт про особливий статус Донбасу. За його словами, в цьому його запевнив президент Володимир Зеленський.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спільний брифінг Шольца і Зеленського.
"Зеленський мене запевнив, що Україна надасть мені проєкт закону щодо особливого статусу (Донбасу - ред.) і місцевих виборів для дискусій", - сказав Шольц.
Нагадаємо, раніше США звинуватили Росію у спотворенні мінських угод, заявивши, що в них немає слова "автономія" для Донбасу.
Зазначимо, що держсекретар США Ентоні Блінкен назвав умову готовності України надати особливий статус для Донбасу.