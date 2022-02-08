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Там нет слова "автономия". США обвинили Россию в искажении минских договоренностей

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Киев, Вторник 08 февраля 2022 20:47
Там нет слова "автономия". США обвинили Россию в искажении минских договоренностей Фото: посольство США в Киеве (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Россия искажает минские соглашения, в том числе настаивая на так называемой "автономии" для Донбасса. В договоренностях это слово нигде не упоминается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter посольства США в Украине.

"Россия продвигает искаженную интерпретацию минских соглашений, в том числе настаивает на "автономии" для контролируемого ею Донбасса. Нигде в минских соглашениях не упоминается слово "автономия", - подчеркнули в дипмиссии.

В посольстве отметили, что Украина неоднократно пыталась добросовестно реализовать минские соглашения, в том числе ежегодно принимая закон об особом статусе Донбасса. Однако Россия продолжает нарушать режим прекращения огня и отказывается участвовать в обсуждении вопросов по урегулированию спровоцированного ею конфликта. Кроме того, Москва делает вид, что не является его стороной.

Напомним, накануне госсекретарь США Энтони Блинкен назвал условие готовности Украины предоставить особый статус для Донбасса.

Отметим, ранее министр иностранный дел Украины Дмитрий Кулеба исключил возможность особого статуса Донбасса с так называемым "правом вето".

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Соединенные Штаты Америки Донбасс Минские соглашения
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