Блинкен допускает готовность Украины к особому статусу Донбасса. И назвал условие

Государственный секретарь США Энтони Блинкен считает, что Украина может быть готова к предоставлению особого статуса для Донбасса. Но если будет согласована необходимая последовательность реализации минских соглашений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг по итогам встречи с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем.

"В минских соглашениях говорится об особом статусе Донбасса, и я считаю, что при соответствующей последовательности украинцы будут готовы двигаться вперед", - отметил Блинкен.

В то же время, по его словам, общая картина по договоренностям сводится к тому, что все стороны должны продвигаться по большинству своих обязательств, чего не видно со стороны России.

"Так что, если Россия серьезно относится к выполнению минских соглашений, я думаю, что она найдет сильного партнера в Украине, Франции и Германии, которые помогут ей возглавить эти усилия", - добавил Блинкен.