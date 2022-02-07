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Блинкен допускает готовность Украины к особому статусу Донбасса. И назвал условие

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Вашингтон, Понедельник 07 февраля 2022 19:54
Блинкен допускает готовность Украины к особому статусу Донбасса. И назвал условие Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (facebook Дмитрия Кулебы)
Автор: Илона Свиридова

Государственный секретарь США Энтони Блинкен считает, что Украина может быть готова к предоставлению особого статуса для Донбасса. Но если будет согласована необходимая последовательность реализации минских соглашений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг по итогам встречи с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем.

"В минских соглашениях говорится об особом статусе Донбасса, и я считаю, что при соответствующей последовательности украинцы будут готовы двигаться вперед", - отметил Блинкен.

В то же время, по его словам, общая картина по договоренностям сводится к тому, что все стороны должны продвигаться по большинству своих обязательств, чего не видно со стороны России.

"Так что, если Россия серьезно относится к выполнению минских соглашений, я думаю, что она найдет сильного партнера в Украине, Франции и Германии, которые помогут ей возглавить эти усилия", - добавил Блинкен.

Напомним, ранее министр иностранный дел Украины Дмитрий Кулеба исключил возможность особого статуса Донбасса с так называемым "правом вето", которое позволило бы представителям этих районов в центральной власти блокировать стратегические решения Украины.

Российский переговорщик в нормандском формате на уровне советников Дмитрий Козак заявлял, что встреча лидеров Украины, России, Франции и Германии возможна только после решения вопроса с особым статусом Донбасса.

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Соединенные Штаты Америки Донбасс Энтони Блинкен Минские соглашения
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