Шольц заявил о неизменности позиции Германии по поставкам оружия Украине

Правительство Германии не планирует поставлять в Украину вооружения. При этом канцлер страны Олаф Шольц заявил о тяжелых последствиях для России в случае вторжения на украинскую территорию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Шольца во время брифинга по итогам заседания правительства.
"У правительства Германии четкая позиция в отношении экспорта оружия, позиция преемственности, которое оно занимало последние несколько лет. Экспорт летальных вооружений мы не поддерживали", - сказал канцлер.
При этом Шольц уточнил, что вторжение России в Украину будет иметь тяжелые последствия для Москвы. Он добавил, что Германия стремится добиться деэскалации в регионе дипломатическим путем и активно работает в этом направлении с Москвой.
Напомним, ранее Шольц заявил, что Германия ведет активные переговоры с Россией по ситуации вокруг Украины.
Отметим, посол Украины в Германии Андрей Мельник в декабре прошлого года оценил как очень низкую вероятность изменения позиции Германии по поставкам оружия на экспорт.