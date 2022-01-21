Шольц заявив про незмінність позиції Німеччини щодо поставок зброї Україні

Уряд Німеччини не планує постачати в Україну озброєння. При цьому канцлер країни Олаф Шольц заявив про важкі наслідки для Росії у разі вторгнення на українську територію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Шольца під час брифінгу за підсумками засідання уряду.

"В уряду Німеччини чітка позиція щодо експорту зброї, позиція наступності, яку вона займала останні кілька років. Експорт летальних озброєнь ми не підтримували", - сказав канцлер.

При цьому Шольц уточнив, що вторгнення Росії в Україну матиме важкі наслідки для Москви. Він додав, що Німеччина прагне домогтися деескалації в регіоні дипломатичним шляхом і активно працює в цьому напрямку з Москвою.