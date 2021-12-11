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"Слишком оптимистично ожидать": посол оценил, изменит ли Германия позицию по оружию Украине

Новина українською →
Суббота 11 декабря 2021 18:25
"Слишком оптимистично ожидать": посол оценил, изменит ли Германия позицию по оружию Украине Фото: чрезвычайный и полномочный посол Украины в Германии Андрей Мельник(mfa.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Посол Украины в Германии Андрей Мельник оценил вероятность того, что новое правительство ФРГ предоставит оборонительное вооружение стране. По его словам, это "слишком оптимистичное ожидание".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Мельника в интервью для издания "Зеркало недели".

По словам Мельника, вероятно то, что новое руководство Германии под правлением нового канцлера Олафа Шольца, как и предыдущее, не планирует менять курс в отношении Украины.

"Упомянутая вами история очень показательна и демонстрирует общее отношение и подходы предыдущего руководства Германии и, боюсь, так же и нового правительства относительно предоставления, а точнее, предоставлении Украине оборонного вооружения", - заявил Мельник.

Как отметил посол, в руководстве были неформально переданы сигналы о том, что предоставление вооружения может якобы еще больше спровоцировать эскалацию у границ Украины и привести к большему количеству столкновений. Сейчас это главная аргументация в Германии, которое посольство неофициально слышит в течение последних лет.

"Изменится ли это отношение Берлина при новом правительстве? Думаю, что было бы слишком оптимистично ожидать, что кабинет канцлера Олафа Шольца будет иметь какой-то другой курс", - добавил Мельник.

В то же время Мельник отметил, что посольство и в дальнейшем пытается убедить руководство Германии в том, что оборонительное вооружение необходимо Украине для защиты жизни своих людей и сдерживания агрессии со стороны Российской Федерации, а не для провокаций.

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