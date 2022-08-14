Шольц заверил, что Германия защитит своих граждан в условиях энергокризиса

Немецкие граждане получат помощь в условиях роста цен на тепло и энергию. Государство обещает, что никто не останется наедине с проблемами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление канцлера Германии Олафа Шольца в аудиопрограмме Kanzler Kompakt.
"Этот год принесет большие вызовы. Вызовы, являющиеся результатом войны, которую Россия развязала против Украины. Вызовы, которые существуют для энергетической безопасности нашей страны. И, конечно, вызовы, связанные с ростом цен", - сказал политик.
Шольц заверил, что немецкое правительство подготовилось, чтобы страна могла это пережить и оставаться сплоченной. В частности, рассказал о:
Также канцлер отметил, что для помощи населению запустили два больших пакета на 30 миллиардов евро.
Кроме этого, он заверил, что на этом Германия не остановится и никого не оставят наедине с проблемами.
Напомним, в Германии возник энергетический кризис из-за того, что российский "Газпром" значительно уменьшил поставки газа.
Тем не менее, в Берлине даже на фоне кризиса исключили возможность запуска трубопровода "Северный поток-2".
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