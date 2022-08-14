Шольц заверил, что Германия защитит своих граждан в условиях энергокризиса

"Этот год принесет большие вызовы. Вызовы, являющиеся результатом войны, которую Россия развязала против Украины. Вызовы, которые существуют для энергетической безопасности нашей страны. И, конечно, вызовы, связанные с ростом цен", - сказал политик.

Шольц заверил, что немецкое правительство подготовилось, чтобы страна могла это пережить и оставаться сплоченной. В частности, рассказал о:

строительстве терминалов для сжиженного газа;

перезапуске выведенных из эксплуатации угольных электростанций;

рассмотрении вопроса целесообразности продления на определенное время работы трех АЭС, которые ранее планировали вывести из эксплуатации.

Также канцлер отметил, что для помощи населению запустили два больших пакета на 30 миллиардов евро.

Кроме этого, он заверил, что на этом Германия не остановится и никого не оставят наедине с проблемами.