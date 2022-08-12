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Сможет ли Германия пережить зиму без российского газа: ответ посла

Новина українською →
Киев, Пятница 12 августа 2022 16:10
Сможет ли Германия пережить зиму без российского газа: ответ посла Фото: посол Германии в Украине Анка Фельдгузен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Россия может полностью прекратить поставлять газ в Германию. Однако Берлин готовится и сможет пережить зиму без российского газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла Германии в Украине Анку Фельдгузен в интервью Укринформ.

Она отметила, что война в Украине вызвала кризис, однако подтолкнула Германию к действиям, чтобы уменьшить зависимость от российского газа. Поэтому Берлин активно строит два новых терминала сжиженного газа. Первый из них должны достроить в Вильгельмсгафене.

В то же время посол подчеркнула, что Германия активно пытается перейти на возобновляемую энергию.

"Мы уже давно работаем на возобновляемой энергии, и война в Украине дала нам толчок скорее изменить источники энергетического импорта и вообще видение, с какими источниками энергии мы хотим жить", - сказала Фельдгузен.

По ее словам, Германия переживет зиму даже без газа из России, потому что газохранилища уже заполнены на 75%. Кроме того, дипломат заверила, что большинство немцев поддерживают Украину и легко пойдут на то, чтобы уменьшить температуру в помещении для экономии.

Напомним, что в Германии возник энергетический кризис из-за того, что российский "Газпром" значительно уменьшил поставки газа.

Однако Берлин даже на фоне кризиса исключает возможность запуска "Северного потока-2".

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