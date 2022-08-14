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Шольц запевнив, що Німеччина захистить своїх громадян в умовах енергокризи

Фото: Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Німецькі громадяни отримають допомогу в умовах зростання цін на тепло та енергію. Держава обіцяє, що ніхто не залишиться наодинці з проблемами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву канцлера Німеччини Олафа Шольца в аудіопраграмі Kanzler Kompakt.

"Цей рік принесе великі виклики. Виклики, що є результатом війни, яку Росія розв'язала проти України. Виклики, які існують для енергетичної безпеки нашої країни. І, звичайно, виклики, пов'язані зі зростанням цін", - сказав політик.

Шольц запевнив, що німецький уряд підготувався, щоб країна могла це пережити і залишатися згуртованою. Зокрема, розповів про:

  • будівництво терміналів для скрапленого газу;
  • перезапуск виведених з експлуатації вугільних електростанцій;
  • розгляд питання доцільності продовження на певний час роботи трьох АЕС, які раніше планували вивести з експлуатації.

Також канцлер зазначив, що для допомоги населенню запустили два великі пакети на 30 мільярдів євро.

Окрім цього, він запевнив, що на цьому Німеччина не зупиниться й нікого не залишать наодинці з проблемами.

Нагадаємо, у Німеччині виникла енергетична криза через те, що російський "Газпром" значно зменшив постачання газу.

Проте, у Берліні навіть на тлі кризи виключили можливість запуску трубопроводу "Північний потік-2".

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ГерманияОлаф Шольц