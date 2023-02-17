Шольц призвал ускорить поставки танков Украине, пообещал содействовать этому

Канцлер Олаф Шольц призвал союзников как можно быстрее поставить боевые танки Украины. Заявил, что Германия будет способствовать этому.

Об этом заявил Шольц во время выступления на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

По словам Шольца, Германия поможет союзникам предоставляя им логистику, пополняя запасы и обучая украинских солдат. "Для меня это пример того, какого лидерства люди могут ждать от Германии", - добавил канцлер.