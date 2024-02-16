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Шольц закликав Конгрес США якнайшвидше ухвалити допомогу Україні

Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Німеччина закликає Конгрес США якнайшвидше ухвалити допомогу Україні. Берлін наголосив, що не зменшить підтримку України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву канцлера Німеччини Олафа Шольца під час пресконференції з Володимиром Зеленським.

"Я маю чітко заявити. Звичайно, ми всі хочемо, щоб ця війна чимшвидше закінчилася. Але, на жаль, ми бачимо, Росія не готова до тривалого і справедливого миру. Навпаки, вона далі переслідує свої цілі, як Путін нещодавно знову нам продемонстрував", - сказав він.

Канцлер також зазначив, що Німеччина надсилає чіткий меседж російському диктатору Володимиру Путіну щодо того, що підтримка України не ослабне.

"Також хочу звернутися до американського Конгресу і просити їх про прийняття тих рішень, які потрібні Україні зараз, щоб забезпечити їх фінансову і військову підтримку", - наголосив Шольц.

 

Що цьому передувало

Нагадаємо, 13 лютого Сенат США схвалив законопроєкт з допомогою Україні, Ізраїлю та Тайваню на 95 млрд доларів. Зокрема, для України передбачено понад 60 млрд доларів.

Для того, щоб законопроєкт набув чинності, його ще має схвалити Палата представників США та підписати президент Джо Байден.

Спікер Палати представників Майк Джонсон виступив проти такої ініціативи. Він може не виносити законопроєкт на розгляд нижньої палати Конгресу. Своєю чергою президент Джо Байден закликав Палату представників терміново схвалити законопроєкт.

Проте Палата представників США пішла на перерву до 28 лютого, таким чином відклавши розгляд допомоги для України.

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Сполучені Штати АмерикиВійськова допомогаОлаф Шольц