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Шольц призвал Конгресс США как можно быстрее принять помощь Украине

Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Германия призывает Конгресс США как можно быстрее принять помощь Украине. Берлин подчеркнул, что не уменьшит поддержку Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление канцлера Германии Олафа Шольца во время пресс-конференции с Владимиром Зеленским.

"Я должен четко заявить. Конечно, мы все хотим, чтобы эта война поскорее закончилась. Но, к сожалению, мы видим, Россия не готова к длительному и справедливому миру. Напротив, она дальше преследует свои цели, как Путин недавно снова нам продемонстрировал" , - сказал он.

Канцлер также отметил, что Германия направляет четкий месседж российскому диктатору Владимиру Путину о том, что поддержка Украины не ослабнет.

"Также хочу обратиться к американскому Конгрессу и просить их о принятии тех решений, которые нужны Украине сейчас, чтобы обеспечить их финансовую и военную поддержку", - подчеркнул Шольц.

 

Что этому предшествовало

Напомним, 13 февраля Сенат США одобрил законопроект с помощью Украины, Израиля и Тайваня на 95 млрд долларов. В частности, для Украины предусмотрено более 60 млрд долларов.

Для того, чтобы законопроект вступил в силу, его должен одобрить Палата представителей США и подписать президент Джо Байден.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон выступил против такой инициативы. Он может не выносить законопроект на рассмотрение нижней палаты Конгресса. В свою очередь президент Джо Байден призвал Палату представителей срочно одобрить законопроект.

Однако Палата представителей США ушла на перерыв до 28 февраля, таким образом отложив рассмотрение помощи для Украины.

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