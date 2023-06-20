Шольц закликав Китай використати свій вплив на Росію, щоб змінити хід війни в Україні

Після двосторонніх переговорів з китайським прем’єр-міністром Лі Цяном у Берліні, Шольц також наголосив, що Китай не повинен постачати зброю Росії й що війна в Україні не повинна перетворитися на заморожений конфлікт.

Відносини Китаю та Росії

Нагадаємо, Китай від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну відмовляється засуджувати дії Кремля. У Пекіні наголошують, що дотримуються нейтралітету у "конфлікті".

При цьому влада КНР вже кілька разів наголошувала, що попри свою позицію, вона не надає Росії жодної військової допомоги. Таку інформацію підтверджували й у США.

Проте Москва та Пекін раніше заявляли про посилення партнерства.

Зокрема, західні ЗМІ у розслідуваннях доводили, що Китай допомагає Росії виробляти зброю та спорядження. Мова йде про деталі до військової техніки, дрони, устаткування для авіації, а також бронежилети.

Декілька тижнів тому голова Чечні Рамзан Кадиров оприлюднив відео, в якому похвалився, що його бійці отримали китайські броньовані машини China Tiger. Як вони потрапили в Росію - невідомо.