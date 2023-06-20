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Шольц призвал Китай использовать свое влияние на Россию, чтобы изменить ход войны в Украине

Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал Китай больше использовать свое влияние на Россию, чтобы изменить ход войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

После двусторонних переговоров с китайским премьер-министром Ли Цяном в Берлине, Шольц также подчеркнул, что Китай не должен поставлять оружие России и что война в Украине не должна превратиться в замороженный конфликт.

Отношения Китая и России

Напомним, Китай с начала полномасштабного вторжения России в Украину отказывается осуждать действия Кремля. В Пекине подчеркивают, что придерживаются нейтралитета в "конфликте".

При этом власти КНР уже несколько раз отмечали, что, несмотря на свою позицию, они не оказывают России никакой военной помощи. Такую информацию подтверждали и в США.

Однако Москва и Пекин ранее заявляли об усилении партнерства.

В частности, западные СМИ в расследованиях доказывали, что Китай помогает России производить оружие и снаряжение. Речь идет о деталях к военной технике, дронах, оборудованию для авиации, а также бронежилетах.

Несколько недель назад глава Чечни Рамзан Кадыров обнародовал видео, в котором похвастался, что его бойцы получили китайские бронированные машины China Tiger. Как они попали в Россию - неизвестно.

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Российская ФедерацияКитайОлаф ШольцВойна России против Украины