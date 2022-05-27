Шольц выступил за отправку немецкого оружия на фронт в Украину
Германия должна отправить оружие прямо в зону боевых действий в Украине. Это то, чего немецкое правительство никогда не делало раньше.
Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на немецкое издание Der Spiegel.
Немецкий канцлер подчеркнул, что главе Кремля Владимиру Путину "не должна сойти с рук бесчеловечная война", которую он развязал против Украины. Поэтому, по его словам, вводятся жесткие санкции против РФ, а также ведется гуманитарная, экономическая и финансовая поддержка Украины.
"И, следовательно, также доставка оружия в зону боевых действий, чего мы никогда не делали как Федеративная Республика", - заявил Шольц, добавив, что это вызывает определенные политические и этические вопросы, которые нужно обсуждать.
Однако, как отметил немецкий лидер, Берлин решил помочь "жертвам этой захватнической войны", чтобы несправедливость не смогла одержать победу и чтобы "грубая сила не преобладала как средство политики".
Напомним, накануне украинский посол в Германии Андрей Мельник раскритиковал Шольца за то, что Украина до сих пор не получила немецкое тяжелое вооружение.
А министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, какое оружие, по его мнению, наиболее реально получить от Германии.
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