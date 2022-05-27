Шольц виступив за відправку німецької зброї на фронт в Україну

Німеччина повинна відправити зброю прямо в зону бойових дій в Україні. Це те, чого німецький уряд ніколи не робив раніше.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на німецьке видання Der Spiegel .

Німецький канцлер наголосив, що очільнику Кремля Володимиру Путіну "не повинна зійти з рук нелюдська війна", яку він розв'язав проти України. Тому, за його словами, вводяться жорсткі санкції проти РФ, а також ведеться гуманітарна, економічна та фінансова підтримка України.

"І, отже, також доставка зброї до зони бойових дій, чого ми ніколи не робили як Федеративна Республіка", - заявив Шольц, додавши, що це викликає певні політичні та етичні питання, які потрібно обговорювати.