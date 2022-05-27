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Шольц виступив за відправку німецької зброї на фронт в Україну

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Берлін, П'ятниця 27 травня 2022 20:21
Шольц виступив за відправку німецької зброї на фронт в Україну Фото: Олаф Шольц, канцлер Німеччини (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Німеччина повинна відправити зброю прямо в зону бойових дій в Україні. Це те, чого німецький уряд ніколи не робив раніше.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на німецьке видання Der Spiegel.

Німецький канцлер наголосив, що очільнику Кремля Володимиру Путіну "не повинна зійти з рук нелюдська війна", яку він розв'язав проти України. Тому, за його словами, вводяться жорсткі санкції проти РФ, а також ведеться гуманітарна, економічна та фінансова підтримка України.

"І, отже, також доставка зброї до зони бойових дій, чого ми ніколи не робили як Федеративна Республіка", - заявив Шольц, додавши, що це викликає певні політичні та етичні питання, які потрібно обговорювати.

Проте, як зазначив німецький лідер, Берлін вирішив допомогти "жертвам цієї загарбницької війни", щоб несправедливість не змогла здобути перемогу та щоб "груба сила не переважала як засіб політики".

Нагадаємо, напередодні український посол в Німеччини Андрій Мельник розкритикував Шольца за те, що Україна досі не отримала німецьке важке озброєння.

А міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповідав, яку зброю, на його думку, найбільш реально отримати від Німеччини.

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