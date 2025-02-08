Шольц вважає недоречними дискусії про розміщення миротворців в Україні

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що наразі дискусії про розміщення миротворців в Україні недоречні. На його думку, спочатку мають відбутися припинення вогню та переговори.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Шольца в інтерв'ю RND.
"Я вважаю такі дебати недоречними і передчасними. Адже це означає, що ми передбачаємо, що Україна не отримає назад частину своєї території від Росії", - заявив він.
Шольц наголосив, що питання миру не повинне вирішуватися "через голови" українців. На його думку, спочатку має бути припинення вогню та справжні переговори, а не продиктований мир.
"Тільки тоді можна буде побачити, якими можуть бути гарантії безпеки України в майбутньому. У будь-якому разі Україна матиме армію, яку вона не зможе утримувати лише коштом власних фінансових ресурсів, і тут знадобимося ми та всі друзі України", - наголосив канцлер Німеччини.
Дискусії про можливе направлення миротворчих сил в Україну після припинення вогню тривають вже декілька місяців. Однією з перших про цю ініціативу заговорила Франція.
Україна вже обговорювала цю ідею з Францією, Польщею і балтійськими країнами, а також тривають обговорення з Британією.
Президент Володимир Зеленський озвучив цифру у 200 тисяч європейських миротворців для стримування Росії в майбутньому. Таку заяву він зробив на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.
Проте пізніше глава держави пояснив, що точної кількості миротворців для стримування РФ немає. Все залежить від того, якою буде чисельність української армії.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.