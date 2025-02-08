Шольц считает неуместными дискуссии о размещении миротворцев в Украине

"Я считаю такие дебаты неуместными и преждевременными. Ведь это означает, что мы предполагаем, что Украина не получит обратно часть своей территории от России", - заявил он.

Шольц подчеркнул, что вопрос мира не должен решаться "через головы" украинцев. По его мнению, сначала должно быть прекращение огня и настоящие переговоры, а не продиктованный мир.

"Только тогда можно будет увидеть, какими могут быть гарантии безопасности Украины в будущем. В любом случае Украина будет иметь армию, которую она не сможет содержать только за счет собственных финансовых ресурсов, и здесь понадобимся мы и все друзья Украины", - подчеркнул канцлер Германии.