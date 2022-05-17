Шольц о войне России против Украины: скорого конца пока не видно

По его словам, президент России Владимир Путин не должен выиграть эту войну.

"Это наша цель, но дальше этого цели не идут. Ввиду того, что это ядерная держава, это была бы совершенно неправильная цель", - заявил Шольц.

Он подчеркнул, что лично задавал Путину вопрос о том, как долго продлится война.

"Если так будет продолжаться, в конце концов погибнет только больше людей и будет разрушено больше сел, городов и поселков. Вот почему война должна закончиться быстро. Но для этого требуется решение от России согласиться на соглашение с Украиной. Пушки должны замолчать, а Россия - вывести свои войска. Однако пока такого развития, к сожалению, пока не видно", - добавил Шольц.