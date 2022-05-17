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Шольц про війну Росії проти України: швидкого кінця поки не видно

Фото: німецький канцлер Олаф Шольц (GettyImages)
Автор: Олександр Мороз

На сьогодні не видно швидкого завершення війни Росії проти України. Оскільки російська сторона не вживає кроків по досягненню мирної угоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю канцлера Німеччини Олафа Шольца в програмі RTL-Direkt.

За його словами, президент Росії Володимир Путін не повинен виграти цю війну.

"Це наша мета, але далі за це мети не йдуть. З огляду на те, що це ядерна держава, це була б абсолютно неправильна мета", - заявив Шольц.

Він підкреслив, що особисто ставив Путіну питання про те, як довго триватиме війна.

"Якщо так триватиме, врешті-решт загине тільки більше людей і буде зруйновано більше сіл, міст і селищ. Ось чому війна повинна закінчитися швидко. Але для цього потрібне рішення від Росії погодитися на угоду з Україною. Гармати повинні замовкнути, а Росія - вивести свої війська. Однак поки такого розвитку, на жаль, поки не видно", - додав Шольц.

Нагадаємо, раніше Шольц говорив, що мирна угода з Україною є єдиною можливістю скасувати санкції проти Росії.

Він також назвав умову візиту до України.

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Олаф ШольцВійна Росії проти України