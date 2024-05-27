Шольц виступив проти використання західної зброї по території РФ

За його словами, він наразі не бачить причин, щоб дозволити Україні використовувати зброю, поставлену з Німеччини, на російській території.

Шольц акцентував, що є "чіткі правила, узгоджені з Україною щодо поставок німецької зброї, і вони працюють". Він також заявив, що мета його політики щодо України - "не допустити, щоб це стало великою війною".

Україна просить дозволу на удари по РФ західною зброєю

Через повторний наступ Росії в Харківській області, Україна звернулась до партнерів з проханням дати дозвіл на удари по російській території західною зброєю. Мова про: США, Францію та Британію. Адже саме ці країни передають далекобійні ракети, якими можна ударити по території РФ поруч з кордоном України.

Зокрема, держсекретар США Ентоні Блінкен під час свого візиту до Києва заявив, що Україна у праві сама вирішувати, як їй застосовувати американську зброю. Аналогічну риторику підтримав і британський міністр закордонних справ Девід Кемерон. Він вважає, що Україна може вільно бити британськими ракетами Storm Shadow по цілях в Росії.

А вже 26 травня міністр оборони Швеції Пол Йонсон заявив, що його країна також не проти застосування шведської зброї Україною для ударів по цілях на території РФ.

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