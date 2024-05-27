Шольц выступил против использования западного оружия по территории РФ

По его словам, он пока не видит причин, чтобы позволить Украине использовать оружие, поставленное из Германии, на российской территории.

Шольц акцентировал, что есть "четкие правила, согласованные с Украиной по поставкам немецкого оружия, и они работают". Он также заявил, что цель его политики в отношении Украины – "не допустить, чтобы это стало большой войной".

Украина просит разрешения на удары по РФ западным оружием

Из-за повторного наступления России в Харьковской области Украина обратилась к партнерам с просьбой дать разрешение на удары по российской территории западным оружием. Речь о США, Франции и Британии. Ведь именно эти страны передают дальнобойные ракеты, по которым можно ударить по территории РФ рядом с границей Украины.

В частности, госсекретарь США Энтони Блинкен во время своего визита в Киев заявил, что Украина в праве сама решать , как ей применять американское оружие. Аналогичную риторику поддержал и британский министр иностранных дел Дэвид Кэмерон. Он считает, что Украина может свободно избивать британскими ракетами Storm Shadow по целям в России.

А уже 26 мая министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что его страна также не против применения шведского оружия Украиной для ударов по целям на территории РФ.

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