Шольц виступив проти відправки військ НАТО і ЄС в Україну

Канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив проти відправки військових Північноатлантичного альянсу або Європейського союзу в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV.

За його словами, "жодного солдата" не буде відправлено в Україну європейськими країнами або країнами НАТО.

Шольц заявив, що "те, що було вирішено між нами від самого початку, залишається чинним і в майбутньому", тобто "жодних військ на землі, жодних солдатів, відправлених європейськими державами або країнами НАТО на українську землю, не буде".

Ідея відправлення солдатів НАТО в Україну

Напередодні в Парижі відбулася зустріч європейських лідерів з ініціативи президента Франції Еммануеля Макрона, де обговорювалася подальша підтримка України.

Після зустрічі Макрон не виключив , що НАТО запровадить війська для допомоги Україні, але поки що консенсусу з цього питання немає.

Крім цього, прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь не виключив можливості відправки військових до України.

Крім того, прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон назвав неактуальним питання введення військ альянсу в Україну.

У свою чергу, генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що альянс не планує відправляти бойові війська в Україну.

Детальніше про ініціативу щодо відправлення військ НАТО до України - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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