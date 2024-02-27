Швеція поки не розглядає можливість відправлення військ до України, - прем'єр

Про це заявив прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Dagens.

"Зараз це абсолютно не актуально", - сказав він.

Крістерссон наголосив, що кожна країна має право обговорювати свої власні рішення про розміщення військ за межами своїх кордонів, що не чинить прямого впливу на НАТО загалом.

Шведський прем'єр особливо відзначив заяву Франції про можливість відправки військ в Україну, враховуючи, що президент Франції Еммануель Макрон висловив готовність Парижа зробити все можливе, щоб не допустити перемоги Росії у війні.

Підбиваючи підсумок, Крістерссон наголосив, що позиція Швеції полягає в тому, що національні рішення щодо військових дій не впливають на НАТО як організацію, і провів чітку відмінність між політичними та військовими стратегіями Швеції та Франції.

Ідея відправлення солдатів НАТО в Україну

Напередодні в Парижі відбулася зустріч європейських лідерів з ініціативи президента Франції Еммануеля Макрона, де обговорювалася подальша підтримка України.

Після зустрічі Макрон не виключив, що НАТО запровадить війська для допомоги Україні, але поки що консенсусу з цього питання немає.

Крім цього, прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь не виключив можливості відправки військових до України.

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