Шольц виключив відправлення винищувачів в Україну

Канцлер Німеччини Олаф Шольц, виступаючи у Бундестазі, виключив можливі постачання бойових літаків до України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel .

Також він категорично відповів на можливе запровадження безпілотної зони над Україною.

Німецький канцлер у Бундестазі заявив, що виключає постачання бойових літаків та розгортання наземних військ в Україні.

Як відомо, у лютому має відбутисянаступна зустріч із оборони України у форматі "Рамштайн". Президент Володимир Зеленський закликав обговорити на цьому засіданні перспективи передачі Україні винищувачів F-16.

Пізніше спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що міжнародні партнери вже визначили тип літака, який, можливо, нададуть Україні для боротьби проти російської агресії.

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