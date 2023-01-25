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Шольц исключил отправку истребителей в Украину

Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Канцлер Германии Олаф Шольц, выступая в Бундестаге, исключил возможные поставки боевых самолетов в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

Немецкий канцлер в Бундестаге заявил, что исключает поставку боевых самолетов и развертывание наземных войск в Украине.

Также он категорически ответил на возможное введение беспилотной зоны над Украиной.

Как известно, в феврале должна пройти следующая встреча по обороне Украины в формате "Рамштайн". Президент Владимир Зеленский призвал на этом заседании обсудить перспективы передачи Украине истребителей F-16.

Позже спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что международные партнеры уже определили тип самолета, который предположительно предоставят Украине для борьбы против российской агрессии.

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