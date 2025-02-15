Канцлер ФРГ Олаф Шольц не исключил объявления чрезвычайной ситуации в Германии из-за войны в Украине. По его словам, именно это будет поддерживать большинство в Бундестаге после выборов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление канцлера Германии Олафа Шольца во время Мюнхенской конференции.

По его словам, Германия в состоянии продолжать поддержку Украины в войне "на нынешнем высоком уровне".

"Закрепленный в конституции Германии долговой тормоз или механизм ограничения задолженности (правило, которое запрещает тратить из бюджета больше средств, чем в него поступает, - ред) предусматривает исключение на случай чрезвычайной ситуации. Война в центре Европы - это чрезвычайная ситуация, что же еще может быть", - сказал он.

Политик выразил уверенность, что после предстоящих выборов в Бундестаге, большинство будет за это, даже, "если некоторые предпочтут избежать этого вопроса до выборов".

"Нет сомнения и в том, что наши расходы на оборону должны продолжать расти. Не только для того, чтобы Европа смогла стать и оставаться равноправным союзником США, но и для того, чтобы мы, европейцы, могли продолжать жить в мире", - резюмировал он.