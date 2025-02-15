Шольц не исключил объявления чрезвычайной ситуации в Германии из-за войны в Украине
Канцлер ФРГ Олаф Шольц не исключил объявления чрезвычайной ситуации в Германии из-за войны в Украине. По его словам, именно это будет поддерживать большинство в Бундестаге после выборов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление канцлера Германии Олафа Шольца во время Мюнхенской конференции.
По его словам, Германия в состоянии продолжать поддержку Украины в войне "на нынешнем высоком уровне".
"Закрепленный в конституции Германии долговой тормоз или механизм ограничения задолженности (правило, которое запрещает тратить из бюджета больше средств, чем в него поступает, - ред) предусматривает исключение на случай чрезвычайной ситуации. Война в центре Европы - это чрезвычайная ситуация, что же еще может быть", - сказал он.
Политик выразил уверенность, что после предстоящих выборов в Бундестаге, большинство будет за это, даже, "если некоторые предпочтут избежать этого вопроса до выборов".
"Нет сомнения и в том, что наши расходы на оборону должны продолжать расти. Не только для того, чтобы Европа смогла стать и оставаться равноправным союзником США, но и для того, чтобы мы, европейцы, могли продолжать жить в мире", - резюмировал он.
Мюнхенская конференция по безопасности 2025
В Мюнхене второй день, начиная с 14 февраля, продолжается Мюнхенская конференция по безопасности 2025.
Во время сегодняшнего выступления Шольц заявил также, что Германия не будет поддерживать мирную сделку, которую навяжут Украине. В таком случае выиграет только глава Кремля Владимир Путин.
Напомним, на данный момент каждая страна НАТО должна тратить 2% ВВП на оборону. Германия почти не выполняет квоту, а семь стран ЕС не достигают ее, включая Италию, Испанию, Португалию и Бельгию.
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