Шольц відповів Путіну на ядерний шантаж: Як і Байден, говорю - забудьте про це

Німеччина закликає президента РФ Володимира Путіна навіть не допускати застосування ядерної зброї проти України. Та підтримує позиції США щодо цього питання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву канцлера Німеччини Олафа Шольца в інтерв'ю виданню Neue Osnabrücker Zeitung.

"Путін робить помилки за помилками. Він міг би негайно покласти край цій війні, вивівши свої війська, а потім розпочавши переговори з Києвом", - заявив Шольц.

Німецький канцлер назвав мобілізацію Путіна "актом розпачу та панічною реакцією на невдачі російських Збройних сил на сході України".

При цьому, на питання журналіста, чи вірить Шольц у застосування російським диктатором ядерної зброї той відповів, що "ніхто не може знати цього напевно".

"Хто знає? Але, як і президент США Джо Байден, я хочу звернутися до Росії та сказати дуже ясно: забудьте про це", - закликав Шольц.

Також канцлер звернув увагу, що Німеччина й надалі продовжить підтримувати Україну, зокрема у питанні озброєння.

"Німеччина у міру своїх можливостей підтримує Україну і водночас робить все можливе, щоб не допустити прямого конфлікту між НАТО та Росією", - сказав Шольц.

Нагадаємо, що колишній канцлер Німеччини Ангела Меркель закликала "серйозно ставитися" до погроз Путіна ядерною зброєю.

Додамо, як пише видання Politico з посиланням на представника США, Москва навряд чи наважиться на використання стратегічної ядерної зброї, але є ризик, що вона вдасться до використання ядерної зброї ближньої дії.

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