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Шольц ответил Путину на ядерный шантаж: Как и Байден, говорю - забудьте об этом

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Берлин, Среда 28 сентября 2022 13:33
Шольц ответил Путину на ядерный шантаж: Как и Байден, говорю - забудьте об этом Фото: канцлер Германии Олаф Щольц (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Германия призывает президента РФ Владимира Путина даже не допускать применения ядерного оружия против Украины. И поддерживает позицию США по этому вопросу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление канцлера Германии Олафа Шольца в интервью изданию Neue Osnabrücker Zeitung.

"Путин совершает ошибки за ошибками. Он мог бы немедленно положить конец этой войне, выведя свои войска, а затем начав переговоры с Киевом", - заявил Шольц.

Немецкий канцлер назвал мобилизацию Путина "актом отчаяния и панической реакцией на неудачи российских Вооруженных сил на востоке Украины".

При этом, на вопрос журналиста, верит ли Шольц в применение российским диктатором ядерного оружия, тот ответил, что "никто не может знать это наверняка".

"Кто знает? Но, как и президент США Джо Байден, я хочу обратиться в Россию и сказать очень ясно: забудьте об этом ", - призвал Шольц.

Также канцлер обратил внимание, что Германия и дальше продолжит поддерживать Украину, в частности в вопросе вооружения.

"Германия по мере своих возможностей поддерживает Украину и в то же время делает все возможное, чтобы не допустить прямого конфликта между НАТО и Россией", - сказал Шольц.

Напомним, что бывший канцлер Германии Ангела Меркель призвала "серьезно относиться" к угрозам Путина ядерным оружием.

Как пишет издание Politico со ссылкой на представителя США, Москва вряд ли решится на использование стратегического ядерного оружия, но есть риск, что она прибегнет к использованию ядерного оружия ближнего действия.

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Ядерная война Олаф Шольц
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