ua en ru
Вт, 14 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Шольц про третю систему Patriot для України: непросте рішення, це приклад для інших країн

Вівторок 14 травня 2024 15:24
UA EN RU
Шольц про третю систему Patriot для України: непросте рішення, це приклад для інших країн Архівне фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Рішення про передачу Німеччиною третьої системи Patriot для України виявилося непростим. Але це приклад іншим країнам, які повинні йому послідувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канцлера Німеччини Олафа Шольца.

Канцлер нагадав, що Німеччина зобов'язалася підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.

"Як ви знаєте, ми вирішили зараз представити Україні третю систему Patriot, і це було рішення, яке було не таким вже й простим, тому що у нас таких систем не дуже багато, але це було важливо зробити", - сказав Шольц.

Він додав, що Німеччина сподівається, що деякі інші європейські країни послідують цьому прикладу, тому що Україні потрібно більше боєприпасів, артилерії, танків і ППО, і особливо Patriot.

Patriot для України

Україна гостро потребує таких систем ППО, оскільки вони дають змогу збивати російські балістичні ракети та ефективно захищати важливі інфраструктурні об'єкти.

При цьому такими системами володіють не так багато країн у світі. Президент Польщі Анджей Дуда заявляв, що Польща зараз отримує перші системи Patriot, які були замовлені сім років тому. У зв'язку з цим Варшава не може передати ППО Україні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ППО Війна в Україні Олаф Шольц
NEWS
10 фактів про новий закон про мобілізацію, про які має знати кожен
10 фактів про новий закон про мобілізацію, про які має знати кожен
DAILY
Чужий серед своїх. Чому Зеленський вказав Кубракову на вихід і що за цим стоїть
Мілан Лєліч, Ростислав Шаправський Чужий серед своїх. Чому Зеленський вказав Кубракову на вихід і що за цим стоїть