Шольц: у Трампа "більш виважена" позиція щодо війни в Україні, ніж прийнято вважати

У обраного президента США Дональда Трампа більш виважена позиція щодо війни Росії проти України, ніж передбачається. Він не піде на мир проти волі українців.
Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Barron's.
Шольц розповів, що у нього в неділю була "несподівана, але детальна і хороша" розмова з Трампом. Вони обговорили ситуацію довкола війни в Україні.
За словами канцлера, у нього склалося враження, що Трамп "займає більш виважену позицію, ніж прийнято рахувати". Шольц вірить, що Трамп "не піде по головах українців", щоб добитися миру.
При цьому глава німецького уряду запевнив, що його країна не погодиться на "примусовий" мир в Україні.
Нагадаємо, Олаф Шольц сьогодні також провів перші за два роки переговори з російським диктатором Володимиром Путіним.
Канцлер у ході діалогу закликав главу Кремля вивести свої війська з України, припинити війну та розпочати мирні переговори. Також, як зазначили у Кабміні ФРН, Шольц попереджав президента України Володимира Зеленського про таку розмову.
Але сам глава української держави розкритикував такий дзвінок Шольца. За його словами, це "скринька Пандори".
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