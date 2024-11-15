Шольц: у Трампа "более взвешенная" позиция по войне в Украине, чем принято считать

Шольц рассказал, что у него в воскресенье был "неожиданный, но подробный и хороший" разговор с Трампом. Они обсудили ситуацию вокруг войны в Украине.

По словам канцлера, у него сложилось впечатление, что Трамп "занимает более взвешенную позицию, чем принято считать". Шольц верит, что Трамп "не пойдет по головам украинцев", чтобы добиться мира.

При этом глава немецкого правительства заверил, что его страна не согласиться на мир в Украине "по принуждению".