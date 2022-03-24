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Шольц после телефонного разговора с Путиным поговорил с Зеленским

Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Канцлер Германии Олаф Шольц вновь позвонил президенту России Владимиру Путину, чтобы поговорить о прекращении войны и поиске дипломатического решения вопросов. После этого Шольц поговорил с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт правительства Германии.

"Канцлер призвал президента России к скорейшему прекращению огня и улучшению гуманитарной ситуации. Затем канцлер пообщался с президентом Украины Владимиром Зеленским и узнал о его оценке текущей ситуации и переговорного процесса. Они договорились поддерживать связь", - говорится в сообщении.

Напомним, Шольц призвал ЕС к "управляемости" санкций против России. Он также отметил, что Евросоюз не сможет наложить эмбарго на российские нефть и газ, поскольку некоторые страны зависят от поставок "голубого топлива" из России.

Ранее французская нефтегазовая компания TotalEnergies прекратила деятельность в России из-за российского вторжения в Украину.

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Олаф ШольцВладимир Зеленский