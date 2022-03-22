Шольц призвал ЕС к "управляемости" санкций против России

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Шольц заявил, что с каждым днем ​​западные санкции против РФ прибавляют в эффективности. Однако потенциальное затягивание военного конфликта подталкивает к стратегическому подходу во введении новых ограничений. Он должен минимизировать потери ЕС.

"Мы решили поскорее сделать себя независимыми от импорта газа и нефти из России", – сказал немецкий лидер, добавив, что необходимы некоторые "очень интенсивные строительные работы и контракты" для лишения Германии зависимости от энергоносителей РФ.

Но наложить эмбарго на российские нефть и газ ЕС не сможет. По мнению канцлера, это связано с наличием стран, зависимых от поставок из России еще больше.