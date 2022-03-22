ru ua
Вт, 22 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Шольц призвал ЕС к "управляемости" санкций против России

Новина українською →
Вторник 22 марта 2022 21:42
Шольц призвал ЕС к "управляемости" санкций против России Фото: Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал к выверенному подходу в процессе прекращения поставок российских энергоносителей в страны-члены Евросоюза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Шольц заявил, что с каждым днем ​​западные санкции против РФ прибавляют в эффективности. Однако потенциальное затягивание военного конфликта подталкивает к стратегическому подходу во введении новых ограничений. Он должен минимизировать потери ЕС.

"Мы решили поскорее сделать себя независимыми от импорта газа и нефти из России", – сказал немецкий лидер, добавив, что необходимы некоторые "очень интенсивные строительные работы и контракты" для лишения Германии зависимости от энергоносителей РФ.

Но наложить эмбарго на российские нефть и газ ЕС не сможет. По мнению канцлера, это связано с наличием стран, зависимых от поставок из России еще больше.

К слову, Соединенные Штаты собрались ужесточить санкции против России уже на этой неделе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Евросоюз Германия Санкции против России Олаф Шольц Вторжение России в Украину Война России против Украины
NEWS
27-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
27-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Истории из "подземки". Как живут и о чем мечтают люди в киевском метро
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Истории из "подземки". Как живут и о чем мечтают люди в киевском метро