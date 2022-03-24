Шольц після телефонної розмови з Путіним поговорив із Зеленським

Канцлер Німеччини Олаф Шольц знову подзвонив президенту Росії Володимиру Путіну, щоб поговорити про припинення війни і пошук дипломатичного вирішення питань. Після цього Шольц поговорив з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт уряду Німеччини .

"Канцлер закликав президента Росії до якнайшвидшого припинення вогню і поліпшення гуманітарної ситуації. Потім канцлер поспілкувався з президентом України Володимиром Зеленським і дізнався про його оцінку поточної ситуації і переговорного процесу. Вони домовилися підтримувати зв'язок", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Шольц закликав ЄС до "керованості" санкцій проти Росії. Він також зазначив, що Євросоюз не зможе накласти ембарго на російські нафту і газ, оскільки деякі країни залежать від поставок "блакитного палива" з Росії.

Раніше Французька нафтогазова компанія TotalEnergies припинила діяльність в Росії через російське вторгнення в Україну.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.