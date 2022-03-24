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Шольц після телефонної розмови з Путіним поговорив із Зеленським

Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Канцлер Німеччини Олаф Шольц знову подзвонив президенту Росії Володимиру Путіну, щоб поговорити про припинення війни і пошук дипломатичного вирішення питань. Після цього Шольц поговорив з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт уряду Німеччини.

"Канцлер закликав президента Росії до якнайшвидшого припинення вогню і поліпшення гуманітарної ситуації. Потім канцлер поспілкувався з президентом України Володимиром Зеленським і дізнався про його оцінку поточної ситуації і переговорного процесу. Вони домовилися підтримувати зв'язок", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Шольц закликав ЄС до "керованості" санкцій проти Росії. Він також зазначив, що Євросоюз не зможе накласти ембарго на російські нафту і газ, оскільки деякі країни залежать від поставок "блакитного палива" з Росії.

Раніше Французька нафтогазова компанія TotalEnergies припинила діяльність в Росії через російське вторгнення в Україну.

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Олаф ШольцВолодимир Зеленський