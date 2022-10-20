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Шольц: Тактика випаленої землі не допоможе Путіну виграти війну

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Четвер 20 жовтня 2022 12:29
Шольц: Тактика випаленої землі не допоможе Путіну виграти війну Фото: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Президент Росії Володимир Путін не досягне успіхів у війні проти України, використовуючи тактику випаленої землі.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, виступаючи у німецькому парламенті, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Ми не залишимо останню ескалацію Москви без відповіді... Тактика випаленої землі не допоможе Росії виграти війну. Вона лише зміцнить єдність і рішучість України та її партнерів", - сказав лідер ФРН, маючи на увазі нещодавно масовані ракетні удари РФ по критичній інфраструктурі України.

Також Шольц зазначив, що Путін використовує енергію та голод як зброю, але йому не вдалося зруйнувати єдність Заходу.

Крім того, канцлер у зверненні до німецьких депутатів наголосив, що Німеччина більше не залежить від російського газу та працює над зниженням цін на енергоносії. Проте запровадження Євросоюзом межі цін на газ може призвести до зворотних результатів.

Нагадаємо, російські війська продовжують завдавати підступних ракетних ударів по критичній інфраструктурі України. Окупанти у спробі залишити українців без світла та тепла обстрілюють майже всі міста нашої країни.

Як відомо, внаслідок російських обстрілів українців закликали обмежити електропостачання, щоб не перевантажувати мережу. В іншому випадку можливі віялові відключення.

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