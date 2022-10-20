Шольц: Тактика выжженной земли не поможет Путину выиграть войну

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, выступая в немецком парламенте, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Мы не оставим последнюю эскалацию Москвы без ответа… Тактика выжженной земли не поможет России выиграть войну. Она только укрепит единство и решимость Украины и ее партнеров", - сказал лидер ФРГ, имея ввиду недавнее массированные ракетные удары РФ по критической инфраструктуре Украины.

Также Шольц отметил, что Путин использует энергию и голод в качестве оружия, но ему не удалось разрушить единство Запада.

Кроме того, канцлер в обращении к немецким депутатам подчеркнул, что Германия больше не зависима от российского газа и работает над снижением цен на энергоносители. Однако введение Евросоюзом предела цен на газ может привести к обратным результатам.