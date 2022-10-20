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Шольц: Тактика выжженной земли не поможет Путину выиграть войну

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Четверг 20 октября 2022 12:29
Шольц: Тактика выжженной земли не поможет Путину выиграть войну Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Президент России Владимир Путин не добьется успехов в войне против Украины, используя тактику выжженной земли.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, выступая в немецком парламенте, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Мы не оставим последнюю эскалацию Москвы без ответа… Тактика выжженной земли не поможет России выиграть войну. Она только укрепит единство и решимость Украины и ее партнеров", - сказал лидер ФРГ, имея ввиду недавнее массированные ракетные удары РФ по критической инфраструктуре Украины.

Также Шольц отметил, что Путин использует энергию и голод в качестве оружия, но ему не удалось разрушить единство Запада.

Кроме того, канцлер в обращении к немецким депутатам подчеркнул, что Германия больше не зависима от российского газа и работает над снижением цен на энергоносители. Однако введение Евросоюзом предела цен на газ может привести к обратным результатам.

Напомним, российские войска продолжают наносить коварные ракетные удары по критической инфраструктуре Украины. Оккупанты в попытке оставить украинцев без света и тепла обстреливают почти все города нашей страны.

Как известно, в результате российских обстрелов украинцев призвали ограничить электроснабжение, чтобы не перегружать сеть. В противном случае возможны веерные отключения.

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