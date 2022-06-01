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Шольц стал проблемой. Война против Украины подорвала авторитет Германии в ЕС, - Politico

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Среда 01 июня 2022 14:22
Шольц стал проблемой. Война против Украины подорвала авторитет Германии в ЕС, - Politico Фото: Олаф Шольц, канцлер Германии (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

На протяжении многих лет Германия была голосом и мышцами стран ЕС. Однако, позиция страны во время вторжения России на территорию Украины - подорвала ее авторитет.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Politico.

В то же время на лидерство страны повлияли:

  • прошлогодняя отставка канцлера Ангелы Меркель;
  • формирование трипартийной правящей коалиции в Берлине;
  • ряд политических ошибок и заявлений относительно России и войны страны-оккупанта против Украины.

Результатом стало то, что Берлин частично потерял влияние, а большое количество стран приняли решение "идти собственным путем". Некоторые же начали открыто бросать вызов франко-германскому альянсу.

"Нам не нужна защита Германии. История доказала, что она находится не на той стороне истории", - заявил один дипломат из Восточной Европы, комментируя мягкую политику Германии в отношении России.

Другой европейский дипломат отметил достижения Польши. По его словам, страна продемонстрировала лидерство в противостоянии России, приеме украинских беженцев и отказе от газа. Между тем страны Балтии имеют разумное руководство, Болгария - правительство, которое вызывает больше доверия, а Румыния - стабильна.

Однако, крах авторитета Германии был продемонстрирован именно на этой неделе, когда страны ЕС пытались достичь соглашения по эмбарго на российскую нефть и преодолеть сопротивление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Берлин обвинили в том, что он пытался получить преимущество в исключены из эмбарго для нефти, которые поставляла трубопроводами.

"Шольц - настоящая проблема. Он просто ведет себя как меркантильный немец, вместо того, чтобы идти на компромисс, которым была Меркель. Никто не заменит Меркель", - заявил один из дипломатов ЕС.

Немецкий чиновник, со своей стороны, отметил, что критика стран показывает, что Германия якобы играет ведущую роль в поиске компромиссов на уровне ЕС, которые необходимы в это сложное время.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Германия планирует передать Украине современные системы противовоздушной обороны "воздух-воздух" IRIS-T.

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