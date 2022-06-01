ru ua
Ср, 01 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Германия обещает передать Украине современную систему ПВО

Новина українською →
Среда 01 июня 2022 11:44
Германия обещает передать Украине современную систему ПВО Фото: Олаф Шольц, канцлер Германии (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Германия планирует поставить Украине современные системы противовоздушной обороны. Речь идет о ракетах класса "воздух-воздух" IRIS-T.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на DW.

Во время своего выступления в Бундестаге, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что современные системы ПВО помогут Украине "защитить большие города от российских воздушных атак".

Стоит отметить, что правительство Германии уже направило в Украину:

  • 15 тонн боеприпасов;
  • 100 тысяч ручных гранат;
  • более 5 тысяч противотанковых мин.

По словам Шольца, сегодня Германия работает над тем, чтобы передать нашим бойцам тяжелое вооружение, речь идет о IRIS-T, современные самоходные гаубицы и радары слежения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина Германия Российская Федерация
NEWS
В Минобороны объяснили, почему не сообщают об успехах контрнаступления ВСУ
В Минобороны объяснили, почему не сообщают об успехах контрнаступления ВСУ
DAILY
"Это мы должны были воевать с врагом, а не наши дети". Репортаж из прифронтового Донбасса
Анастасия Рокитнаспециально для РБК-Украина "Это мы должны были воевать с врагом, а не наши дети". Репортаж из прифронтового Донбасса