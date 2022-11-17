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Шольц сподівається на поразку Трампа на виборах президента США

Фото: німецький канцлер Олаф Шольц (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Німецький канцлер Олаф Шольц сподівається, що Дональд Трамп зазнає поразки на виборах президента США у 2024 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За його словами, його не вразила заява про висунення кандидатури Трампа на пост президента США. Особливо після непереконливого результату республіканців на проміжних виборах до Конгресу.

"Тепер можна сподіватися, що як і на минулих виборах, вибір проти популізму залишиться можливим", - додав Шольц.

Він також зазначив, що нинішній президент США Джо Байден є розумним і досвідченим політиком, який зміцнює трансатлантичний союз та цінує відносини між Європою і США.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що помічники Трампа подали документи для участі у виборах 2024 року. Республіканець обіймав президентську посаду з 2017 по 2021 роки.

Джо Байден вже відреагував, опублікувавши відеодобірку з ключовими подіями часів перебування свого попередника в Білому домі з підписом "Дональд Трамп підбив Америку".

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